İstanbul'da Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
İstanbul'da Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Siz sadece dikiz aynası olduğunu sanıyorsunuz ama...
Siz sadece dikiz aynası olduğunu sanıyorsunuz ama...
Bu gelinlikli hamile pozu internetin rekorunu kırdı
Bu gelinlikli hamile pozu internetin rekorunu kırdı
Almanya ile bir krizimiz daha oldu
Almanya ile bir krizimiz daha oldu
Uykularımız kaçacak: ''7 büyüklüğünde depremler bekleniyor''
Uykularımız kaçacak: ''7 büyüklüğünde depremler bekleniyor''
Survivor'da tüm dengeler değişecek; o isim elendi
Survivor'da tüm dengeler değişecek; o isim elendi
Ünlü oyuncudan kötü haber; felç geçirdi
Ünlü oyuncudan kötü haber; felç geçirdi
Sona ermişti ! Erdoğan o ismi yeniden seçti
Sona ermişti ! Erdoğan o ismi yeniden seçti
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 24 Mayıs 2017 11:05

Şehir magandaları böyle terör estirdi

Ankara’da araçlarıyla yol kesen şehir magandaları, silahlarını ardı ardına patlatarak terör estirdi.

A+ A-

Ankara trafiğinde korku dolu anlar yaşandı. Gece saatlerinde Yenimahalle’de meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre; Demetevler Mahallesi 12. Cadde üzerinde seyreden çok sayıda kişi, araçlarıyla caddeyi kapattı. Ardından silahlarına sarılan şahıslar, rastgele ateş ederek terör estirdi.

Araçtaki bir şahsın kaydettiği görüntülere elindeki tabancayla otomobilin sunroofundan çıkan bir kişi yansıdı. Diğer araçlardaki kişilere seslenen şahıs, caddeyi kapatmalarını söylüyor. Caddeyi araç trafiğine kapattıktan sonra ardı ardına silahları patlatan magandalar, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Kapatılan caddenin ortasında bir araç sıfır çizerken, diğer şahıslar da tehlikeli eğlencelerini sürdürdü. O esnada caddeden gecen bir çocuğun korku dolu bakışları altında silahlarını ateşleyen şahıslar, daha sonra araçlarına binerek hiçbir şey olmamış gibi bölgeden ayrıldı.

İHA

kurşun , magandaları , demetevler , şehir , ateş , ankara