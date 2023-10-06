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  4. Şehit haberleri peş peşe geldi: 2 evladımızı şehit verdik!

Şehit haberleri peş peşe geldi: 2 evladımızı şehit verdik!

Şehit haberleri peş peşe geldi: 2 evladımızı şehit verdik!
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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde ve Suriye'de teröristlerin açtığı taciz ateşinde yaralanan bir asker ve bir polis memuru şehit düştü.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 30 Eylül 2023 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş Recep Parlak, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 05 Ekim 2023 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

 BİR ŞEHİT HABERİ DAHA

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İzmir Özel Harekat Şube Müdürlüğünden geçici olarak Suriye Görev Gücü'nde görevlendirilen ve terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonrası yaralanan kıdemli baş polis memuru Hüseyin Şimşek, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Şimşek, kurtarılamayarak şehit oldu.

Etiketler şehit asker mehmetçik tsk
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