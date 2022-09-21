  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Şehre inen domuz sürüsü kamerada

Şehre inen domuz sürüsü kamerada

Bursa'nın Mudanya ilçesinde aç kalan domuz sürüsü yemek aramak için şehre indi. O anlar kameraya yansıdı.

Mudanya ilçesi, Halitpaşa Mahallesi’nde aç kalan domuz sürüsü, yemek aramak için şehir merkezine indi. Sürü, bölgede bulunan sitelerin bahçelerinde ve çöp konteynırda bir süre yemek aradıktan sonra geldikleri ormanlık alana geri giderek gözden kayboldular. O anlar çevrede yaşayan vatandaşların amatör kameralarına yansıdı.

İHA

Etiketler bursa domuz sürüsü
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Putin seferberlik ilan edip, meydan okudu: Toprak bütünlüğümüz için her türlü silahımızı kullanırız
Bakan Bozdağ’ın danışmanından gazeteciye tepki çeken sözler
Aylık gelirleri dudak uçuklattı! İşte Türkiye'nin ''dilenci'' köyü!
Erdoğan BM Genel Kurulu'nda kürsüye bu fotoğrafla çıktı
Erdoğan: ''O Biden ise ben de Erdoğan’ım''
Mehmet Ali Erbil: ''Erkek halimle ben izleyemedim''
İstanbul Teksas'a döndü! Caddede silahlı çatışma kamerada
Türkiye'nin ''en güzel kızı'' seçildi; Miss Turkey birincisi belli oldu
Almanya'dan gelen gurbetçi evine girdiğinde gözlerine inanamadı
2022'nin en hızlı Android telefonları belli oldu