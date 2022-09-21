Şehre inen domuz sürüsü kamerada

Bursa'nın Mudanya ilçesinde aç kalan domuz sürüsü yemek aramak için şehre indi. O anlar kameraya yansıdı.

Mudanya ilçesi, Halitpaşa Mahallesi’nde aç kalan domuz sürüsü, yemek aramak için şehir merkezine indi. Sürü, bölgede bulunan sitelerin bahçelerinde ve çöp konteynırda bir süre yemek aradıktan sonra geldikleri ormanlık alana geri giderek gözden kayboldular. O anlar çevrede yaşayan vatandaşların amatör kameralarına yansıdı.

İHA