Şekeri yükselince midibüse çarptı: Yararlılar var

Kaza, önceki gün saat 18.00 sıralarında Kağıthane Sultan Selim Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde 34 PV 1803 plakalı otomobil ile seyreden Saffet Duran (41), şekerinin yükselmesi sonucu gözleri kararınca aracın kontrolünü kaybetti. Otomobil, park halindeki 34 VG 4548 plakalı araca sürttükten sonra 34 TT 1542 plakalı midibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın içerisindeki sürücünün yeğeni İsmail Duran (37) ve küçük yaştaki çocukları Poyraz Hamit ile Yağız Emre hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.







Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Kaza sonucu araçlarda maddi hasar meydana gelirken, midibüsün bagajındaki eşyalar ise yola saçıldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.



Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.







