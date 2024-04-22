Sekiz ilde büyük forex operasyonu

İstanbul merkezli sekiz ilde kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtarak sahte siteler üzerinden var olmayan kazançları gösterip dolandırıcılık yapan 19 şüpheli yakalandı.

İstanbul merkezli ilde kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtıp forex yatırım ve yüksek kazanç vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen Sibergöz-32 operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: - Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul merkezli Antalya, Diyarbakır, Burdur, Adana, Eskişehir, Osmaniye ve Siirt’te düzenlenen Sibergöz-32 operasyonlarında şüphelilerin; Kendilerini “Yatırım Danışmanı” olarak tanıtarak iletişime geçtikleri vatandaşları “Forex Yatırım ve Yüksek Kazanç” vaadiyle sahte internet sitesine yönlendirdikleri, Sitede var olmayan kazançları gösterip, bu kazançları elde etmek için çeşitli bahanelerle para talep ederek kazanç sağladıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyale el konuldu.