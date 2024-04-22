  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Sekiz ilde büyük forex operasyonu

Sekiz ilde büyük forex operasyonu

Sekiz ilde büyük forex operasyonu
Güncelleme:

İstanbul merkezli sekiz ilde kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtarak sahte siteler üzerinden var olmayan kazançları gösterip dolandırıcılık yapan 19 şüpheli yakalandı.

İstanbul merkezli ilde kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtıp forex yatırım ve yüksek kazanç vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen Sibergöz-32 operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

- Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul merkezli Antalya, Diyarbakır, Burdur, Adana, Eskişehir, Osmaniye ve Siirt’te düzenlenen Sibergöz-32 operasyonlarında şüphelilerin;

 Kendilerini “Yatırım Danışmanı” olarak tanıtarak iletişime geçtikleri vatandaşları “Forex Yatırım ve Yüksek Kazanç” vaadiyle sahte internet sitesine yönlendirdikleri,

 Sitede var olmayan kazançları gösterip, bu kazançları elde etmek için çeşitli bahanelerle para talep ederek kazanç sağladıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Etiketler forex operasyonu forex gözaltı operasyon
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Meteoroloji uyardı: Yağmur değil, çamur yağacak Meteoroloji uyardı: Yağmur değil, çamur yağacak Okul bahçesinde bıçaklı saldırı Okul bahçesinde bıçaklı saldırı Özgür Özel erken seçim için şartını açıkladı Özgür Özel erken seçim için şartını açıkladı TBMM'de 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri TBMM'de 23 Nisan Milli Egemenlik Konseri İkram ederek başlamıştı... O şimdi bir fabrika sahibi İkram ederek başlamıştı... O şimdi bir fabrika sahibi Bakan'dan itiraf gibi açıklama: ''Talan ettik'' Bakan'dan itiraf gibi açıklama: ''Talan ettik'' Bankada finans uzmanıydı, hayalinin peşinden koşup başardı Bankada finans uzmanıydı, hayalinin peşinden koşup başardı Suçüstü yakalanan hırsız, polisle evde mahsur kaldı Suçüstü yakalanan hırsız, polisle evde mahsur kaldı İstanbul'da aynı AVM'de 1 haftada 2'nci intihar İstanbul'da aynı AVM'de 1 haftada 2'nci intihar Arda Gülersiz El Clasico'da 5 gollü gece Arda Gülersiz El Clasico'da 5 gollü gece