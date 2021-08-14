Sel felaketinden mucize eseri kurtulan şanslı vatandaş o anları böyle anlattı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketinde arabasını kurtarmak isterken sulara kapılan Yılmaz Ersevenli, korku dolu anları anlattı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan sel felaketi tüm Türkiye'nin içini yaktı. Çok sayıda ev ve aracın zarar gördüğü kentte, şu ana kadar 27 vatandaşımız hayatını kaybetti.

NTV'de yer alan habere göre, sel sularının arasından mucize şekilde kurtulanlardan biri de Yılmaz Ersevenli oldu. Metrelerce sürüklenen ve ağaçlar sayesinde kurtulan Ersevenli, o anları anlattı. Ersevenli'nin sel suları arasında kaldığı anlara ise apartmanın üst katındaki bir kadının "Abi kaç" çığlıkları damga vurdu. Ersevenli'yi uyarmak için çırpınan kadının "Abi kaç" haykırışları, sosyal medyada en çok izlenen görüntüler arasında yer aldı.

"AĞAÇLARA TUTUNDUM"

Korku dolu dakikaları aktaran Ersevenli, ağaçlara tutunarak kurtulduğunu belirterek, "Arabanın kapısını açtım. Bir daha örtemedim. O anda çok sert geldi. İçine bindim, araba kımıldamaya başladı. Sonra tutunarak kenara geldim. Binanın korkuluklarına tutundum. Orada da duramadım, sonra binanın altına doğru saklandım. 15-20 metre boyunca suyun altında kaldım. Boğulma tehlikesi yaşadım. Son anda binanın önüne çıktım. Yukarıdan ağaçlar geldi, ben de onlara tutunarak başka binanın giriş katına çıktım" dedi.