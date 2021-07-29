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Sel fena vurdu! Van felaketi yaşıyor

Sel fena vurdu! Van felaketi yaşıyor

Van'ın Saray, Özalp ve Başkale ilçelerinde etkili olan yağış sonrası meydana gelen selden dolayı onlarca vatandaş yolda mahsur kalırken, çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu.

Van'ın Saray, Özalp ve Başkale ilçeleri ile Van-Hakkari karayolunda etkili olan yağışlar sele neden oldu. Karayolu kısa süreliğine trafiğe kapalı kalırken, onlarca kişi yolda mahsur kaldı.

Bir konteyner ise sel sularına dayanamayıp önce sürüklendi sonra da parçalandı. İhbar üzerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri, Saray, Gürpınar, Başkale ve Özalp ilçelerinde selin ardından çalışma başlattı.

4 ilçeye bağlı 13 mahalleyi etkileyen sel sonrası tahrip olan mahalle yollarında onarım çalışması başlatıldı.

Etiketler van sel felaket
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