Sel sularına kapılan çocuğu vatandaşlar böyle kurtardı

Adana'da gece boyu etkisini gösteren sağanak nedeniyle merkez ilçeler Seyhan, Çukurova, Sarıçam, Yüreğir'de eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ise, yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşlarındaki erkek çocuk, sağanak nedeniyle oluşan sel sularına kapıldı. Çamurlu suda sürüklenen çocuk, çığlık atarak yardım isteyince çevredekiler tarafından fark edildi. Çevredekiler, yardımına koştukları çocuğu güçlükle akıntında yakaladı ve kucaklarına alarak, sudan çıkarttı. Büyük korku yaşayan çocuk, sakinleştirilmeye çalışıldı.

Adana Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojiden ilimizdeki elverişsiz hava koşulu ve yağışların artacağı bilgisi verildiğinden dolayı değerli öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmaması ve mağduriyet yaşamamaları için tedbir almak amacıyla 4 merkez ilçemizde eğitim-öğretime 24.12.2019 tarihinde 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personelimiz de bugün izinli sayılacaklardır" denildi.

METREKAREYE 112 KİLO YAĞIŞ DÜŞTÜ

Adana'da gece boyu etkili olan şiddetli yağışla birlikte metrekareye 112 kilo yağış düştüğü bildirildi. Meteoroloji Bölge Müdürü Serdar Aygün, Yüreğir ilçesinde yapılan ölçümler sonunda yağışın tahminler ölçüsünde gerçekleştiğini kaydetti. Aygün, şiddetli yağışın bugün ve yarın etkisini sürdürmesini, perşembe günü ise azaltmasını beklediklerini söyledi.

'TURUNCU KOD' VERİLDİ

Öte yandan meteoroloji uyarı merkezinde; Adana, Kahramanmaraş, Mersin ve Antalya bölgesi için 'turuncu kod' verildi. Sıklıkla görülmeyen durumlarda verilen uyarı, hasar ve kayıpların oluşmasının muhtemel olduğuna dikkat çekiyor. Uyarıda, tedbirli olunması ve güncel meteorolojik koşullar ile tahminlerin takip edilmesi konusunda bilgi veriliyor.

SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Adana'da gece boyu eksini gösteren ve hayatı olumsuz etkileyen şiddetli yağış nedeniyle sokaklar suyla doldu. Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi girişi sular nedeniyle kapandı. Vatandaşlar su içinde kalan araçlarından güçlükle inebildi. Mahallede bulunan vatandaşlar ise evlerinde mahsur kaldı.

HOPARLÖRLE UYARI

İmamoğlu ilçesinde belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla, yoğun yağışlar sebebiyle ilçede yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşlar bilgilendirildi. Anonslarda, meteorolojinin yaptığı uyarılara da yer verildi.

SEL SULARINA KAPILAN ÇOCUĞU KURTARDILAR

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşlarındaki erkek çocuk, sağanak nedeniyle oluşan sel sularına kapıldı. Çamurlu suda sürüklenen çocuk, çığlık atarak yardım isteyince çevredekiler tarafından fark edildi. Çevredekiler, yardımına koştukları çocuğu güçlükle akıntında yakaladı ve kucaklarına alarak, sudan çıkarttı. Büyük korku yaşayan çocuk, sakinleştirilmeye çalışıldı.