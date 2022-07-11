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Sevindiren haber: Killa Hakan yoğun bakımdan çıktı

Sevindiren haber: Killa Hakan yoğun bakımdan çıktı

Koronavirüs sonrası bağışık sistemi çöken ve yoğun bakımda tedavi altına alınan rapçi Killa Hakan yoğun bakımdan çıktı.

Geçtiğimiz Mart ayında koronavirüse yakalandıktan sonra bağışıklık sistemi çöken rapçi Killa Hakan yoğun bakıma alınmıştı. Ardından sağlık durumu iyi yönde seyreden Killa Hakan yoğun bakımdan normal servise alındı.

Killa Hakan'nın hayranlarını sevindiren haber rapçi Massaka'dan geldi.

"HER ŞEY YOLUNDA"
Sosyal medya hesabından Killa hakan ile fotoğrafının olduğu bir paylaşımda bulunan Massaka, “Allah’a çok şükür. Her şey yolunda. Dualarımız kabul oldu” ifadelerini kullandı.

Etiketler killa hakan yoğun bakım
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