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Seyir halindeki otomobili taradılar: Ölü ve yaralılar var!

Seyir halindeki otomobili taradılar: Ölü ve yaralılar var!
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Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Şanlıurfa - Viranşehir karayolunun Çobanderesi mevkisinde Mustafa T.'nın kullandığı otomobile iddiaya göre, başka bir araçtan ateş açıldı.

Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin içerisinde bulunduğu araç olay yerinden kaçtı. Yaşanan olay sonrası bölgeye giden sağlık ekipleri, otomobildeki Mustafa T.'nın hayatını kaybettiğini, Hanifi ile Şemse T.'nın ise yaralandığını belirledi.

Yaralılar, hastanede tedavi altına alınırken bölgeye giden jandarma ekipleri, kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA

Etiketler şanlıurfa otomobil silahlı saldırı
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