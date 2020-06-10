SON DAKİKA
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN CAN KAYBI 4 BİN 746 OLDU
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 10 Haziran 2020 20:07

Sıcak hava asfaltı eritince kayganlaşan yolda kaza meydana geldi

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde sıcak havanın asfaltı eritmesi nedeniyle kayganlaşan yolda bir kaza meydana geldi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sıcak hava asfaltı eritince kayganlaşan yolda kaza meydana geldi
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde sıcak hava nedeni ile asfalt eridi. Kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon yan yattı.

Kaza, Bismil-Batman karayolunda meydana geldi. Bismil ilçe merkezi çıkışında bulunan durak kent sitelerin karşısında sıcaktan dolayı asfalt eridi. Eriyen asfalttan dolayı yol kayganlaşırken sollamaya giren 07 DHK 26 plakalı kamyon, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kaza anını anlatan kamyon şoförü Mehmet Şirin Suluk Temmur, “Ben gelirken asfalt erimişti, sollamaya çıktım asfalt erdiği için araç fren tutmadı, kayarak buraya kadar geldim. Allah'a çok şükür kimseye bir şey olmadı, arabam zarar gördü” dedi.

Araç çekici yardımı ile yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
kaza , yol , asfalt
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM