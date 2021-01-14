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  4. 14 Ocak 2021 21:39

Şiddet uygulayan kocasını bıçaklayarak öldürdü

Ankara Mamak'ta bir kadın, kendisine ve engelli kızına şiddet uygulayan eşini bıçaklayarak öldürdü.

Şiddet uygulayan kocasını bıçaklayarak öldürdü
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Ankara'nın Mamak ilçesinde şiddet uygulayan kocasını bıçaklayarak öldüren kadın gözaltına alınarak karakola götürüldü. 

Olay, akşam saatlerinde Bahçelerüstü Mahallesi çiftin yaşadığı evde meydana geldi.

Nimet Akgün (75) kendisine ve kızına şiddet uyguladığını iddia ettiği eşi Ali Akgün (80) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nimet Akgün, eşi Ali Akgün'ü bıçakladı.

Ali Akgün, kanlar içinde yere yığılırken, gürültü sesi duyan komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ali Akgün'ün öldüğü belirlendi.

Polis evde inceleme yaptı. İncelemelerin ardından Ali Akgün'ün cesedi, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Nimet Akgün gözaltına alınarak, kızı N.A. ile birlikte karakola götürüldü.

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