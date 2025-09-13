Sigara içme bahanesiyle 5 bin TL dolandırıp kaçtı

  1. Anasayfa
Hatay’da kuaförde 5 bin TL’lik işlem yaptıran ve ardından sigara içme bahanesiyle dışarı çıkan kadın, ödemeyi yapmadan kayıplara karıştı.

Olay, Dörtyol ilçesi Sanayi Mahallesi’nde faaliyet gösteren S.K.’a ait kuaförde yaşandı. İddiaya göre, 5 gün önce öğle saatlerinde kuaföre gelen bir kadın müşteri, saç boyası, manikür, pedikür ve çeşitli işlemler yaptırdı ve akşam 19.00 sularında "sigara içmek için dışarı çıkıyorum" diyerek dükkandan ayrılarak bir daha geri dönmedi.

Kadının ödeme yapmak için geri gelmemesi ve daha sonra işletmeyi arayıp sormaması üzerine işletme sahibi S.K. dolandırıldığını fark etti. Depremde Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesindeki iş yeri yıkılan ve yeniden hayata tutunduğu iş yerinde 5 bin TL dolandırılan S.K., kadının benzer şekilde birçok esnafı da dolandırdığını öğrendiğini belirterek, "Şikayetçi olmayı düşünmüyorum. Yalnızca bu görüntüleri görüp utansa, yüzü kızarıp bu yaptıklarını bıraksa yeter" ifadelerini kullandı.

"Son işlem sırasında ‘sigara içip geleceğim’ bahanesiyle dışarı çıktı ve geri dönmedi"

Deprem sonrası kurduğu iş yerinde yaşadığı dolandırıcılık olayıyla neye uğradığını şaşıran kuaför S.K., "Biz Kahramanmaraş Pazarcık’ta yaşıyorduk. Deprem sonrası buraya göç etmek zorunda kaldık. Evimiz yıkıldı, iş yerimiz yıkıldı. Dörtyol’da yeni iş yerimizi kurduk ve hayata tutunmaya çalışıyoruz. Hanımefendi saat iki gibi geldi, işlemler akşam yedi gibi bitti. Son işlem sırasında ‘sigara içip geleceğim’ bahanesiyle dışarı çıktı ve geri dönmedi. Biz yine de bekledik, belki acil işi çıktı diye düşündük ama üç gündür gelmedi. Toplamda yaklaşık 5 bin TL’lik hizmet yapıldı, zorumuza gitti ve birkaç kişi uğraştı. Üstelik ilk müşterimizdi, memnun olsun diye arkadaşlar kahvesini çayını da eksik etmedi. En sonunda da çekip gitti."

