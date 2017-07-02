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  4. 02 Temmuz 2017 17:08

Silahla oynarken 4 yaşındaki kuzenini vurdu

Konya'da 9 yaşındaki çocuğun bahçede bulduğu tabancayı düşürmesi sonucu silahtan çıkan kurşun 4 yaşındaki kuzenine isabet etti.

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Konya'da 9 yaşındaki Ş.G., bahçede bulduğu tabancayı oynarken yere düşürdü. Ateş alan tabancadan çıkan kurşun, karşısındaki aynı adı taşıyan kuzeni 4 yaşındaki Ş.G.’nin, göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan ve ameliyata alınan Ş.Ö.’nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olay, saat 12.00 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Kosova Mahallesi Furkan Sokak Baldan Sitesi’nde meydana geldi. Dedelerinin adını taşıyan ve aynı binada oturan kuzenlerden büyük olan Ş.G., evlerinin bahçesinde oynadığı sırada bahçe duvarının yakınında çimler arasında bir tabanca buldu. Ş.G., bulduğu tabancayı kendisinin oyuncak mantar tabancalarından sanıp oynamaya başladı.Merdivenin altına geldiklerinde tabancayı elinden düşürdü.

İddiaya göre yere çarpan ve ateş alan tabancadan çıkan kurşun, karşısındaki kuzeni Ş.G.’nin göğsüne isabet etti. Bu sırada üst katta balkonda uyunan ve çocuklara adını veren dedeleri Ş.G., sesi duyup koşarak aşağı indiğinde küçük torunu Ş.G.’yi kanlar içinde buldu.

Ardından minik Ş.G., ailesi tarafından yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edilen ve ameliyata alınan Ş.G.’nin göğsünden giren kurşunun kalçasına saplandığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Çocuğunun ameliyattan çıkmasını bekleyen baba Hüseyin G. ise hastane önünde gözyaşı döktü. Polis, dede Ş.G. ile tabancayla oynayan Ş.G.’nin ifadesine başvurdu

DHA

silah , konya , kuzen