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  4. 05 Ağustos 2018 16:19

Şile'den kahreden haber ! Henüz 11 yaşındaydı...

Şile'de dalgalara kapılarak kaybolan 11 yaşındaki Berrak Subaşı'nın cansız bedeni bulundu.

Şile'den kahreden haber ! Henüz 11 yaşındaydı...
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Şile Ağva'da dalgalara kapılarak kaybolan 11 yaşındaki Berrak'ın cenazesine ulaşıldı. Berrak Subaşı'nın cenazesi Sahil güvenlik tarafından karaya çıkarıldı. Berrak'ın ailesi sinir krizleri geçirdi.

Ağva'da dün dalgalara kapılarak kaybolan küçük kızı arama çalışmaları sabah erken saatlerinde yeniden başlamıştı. Berrak Subaşı'nın cenazesine saat 15.30 sıralarında ulaşıldı. Cenazeye denizde kaybolduğu bölgeye yakın bir alanda dalgıçlar tarafından ulaşıldığı öğrenildi. Berrak'ın cenazesi Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı botla Ağva Limanı'na getirildi. Küçük kızın cansız bedeni ambulansla Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kızlarının haberini alan aile yakınları da limana geldi.

İBB BUGÜN İÇİN UYARMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, poyrazın etkisiyle dalga yüksekliğinin 1 metreyi bulabileceğini kaydederek denize girecek vatandaşlara uyarılarda bulunmuştu. Uyarılara kulak asmayan binlerce İstanbullu bugün Şile plajlarını doldurdu.

 

DHA

ağva , berrak subaşı , şile
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