Sinan Ateş cinayetinde şok iddia: ''Tetikçinin estetikle yüzü değiştirildi''

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Katil zanlısının diplomatik araçla büyükelçiliğe götürülüp, yüz değiştirme ameliyatı yapıldığı öne sürüldü.

Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş suikastına ilişkin soruşturmada yeni bir iddia ortaya atıldı.

Cadde TV'de Sinan Ateş cinayetinde tetiği çeken Eray Ö.'nün Türkmen Dağı'nda olabileceği söylendi.

"BÜYÜKELÇİLİĞE GÖTÜRÜLDÜ"

Dün kendisine geldiğini öne sürdüğü bilgiyi paylaşan Cadde TV Genel Yayın Yönetmeni Serdar Akinan, katilin yolda mobese kameralarının olmadığı bir yerde durduğu, araçtan indiği diplomatik plakalı başka bir araca bindiği ve büyükelçiliğine götürüldüğü iddiasında bulundu.

Tetikçinin cinayetin ardından Suriyenin kuzeyindeki Türkmen Dağı denilen bölgeye kaçırıldığı iddiasını hatırlatan Akinan, bunun kadar kolaylıkla yapılmasının imkansız olacağını savundu.

"EŞGALİ DEĞİŞTİRİLDİ"

Bir yüz ameliyatının da yapıldığını iddia eden Akinan, "Büyükelçilikte bir yüz ameliyatı yapılıyor, eşgali değiştiriliyor ki rahatlıkla çıkabilsin" dedi.

Sinan Ateş cinayetinin yaratacağı etkinin hesaplandığını söyleyen Akinan, "Daha korkuncu benim kaynağım başka suikastların gelebileceğini söyledi" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Ahmet Sesli ise "Bu cinayetin uluslararası ağı çok var, ben raporu gördüğüm için söylüyorum ama ambargolu olduğu için konuşamıyorum. Cumhurbaşkanlığına sunulan MİT raporu aslında sadece ülkücü camiasındaki bir çete hesaplaşması değil. Bunun çok daha ötesinde bir şey" dedi.

💣SERDAR AKİNAN'DAN SİNAN ATEŞ SUİKASTİYLE İLGİLİ BOMBA İDDİA💥



📍"Katil zanlısı, mobeselerin olmadığı yerden alınarak diplomatik araçla büyükelçiliğe götürülüyor."



📍"Büyükelçilikte estetik operasyon geçiriyor. Yüz değişikliği yapılıyor."@serdarakinan #SinanAteş #MHP pic.twitter.com/i75xPnWbM5 — Cadde TV (@caddetvtr) January 19, 2023

NE OLMUŞTU?

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık günü Ankara'nın Çukurambar semtinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Cinayete ilişkin soruşturmada MHP İstanbul İl Yöneticisi Ufuk Köktürk, tetikçiyi İstanbul'dan Ankara’ya getiren iki özel harekat polisi ile "Dodo" lakaplı Doğukan Çep'in arasında bulunduğu 13 şüpheli tutuklanmıştı. Cinayetin tetikçisi olduğu öne sürülen Eray Ö. ise aradan geçen zamana karşın yakalanamadı.