Sinan Ateş suikastı davasında tahliye kararı

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasında tutuklu sanık Cinayet Büro Amiri komiser M.E.A. tahliye edildi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılandığı davada karar duruşması, 2 Ekim 2024'te yapıldı. Tetikçi E.Ö., olayda kullanılan motosikletin sürücüsü V.B. ve cinayet mahallinde keşif yapan S.K.'nin 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan, D.Ç. ve T.D.'nin de 'Tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesine karar verildi; 5 sanığa da 2 yıldan 18 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezaları verildi. Heyet ayrıca sanıklardan dönemin cinayet büro amiri M.E.A. ve avukat S.Ö.'nün telefon şifrelerini vermekten imtina etmeleri nedeniyle ABD'den adli yardım talebinde bulunulması, bu cevabın da bir yıldan önce verilemeyeceği gerekçesiyle 2 ismin dosyalarının ayrılmasına karar verdi.

‘BU OLAYIN HİÇBİR YERİNDE DEĞİLİM'

Dosyaları ayrılan cinayet büro amiri M.E.A. ve avukat S.Ö., Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, annesi Saniye Ateş, ablası Selma Ateş, saldırı sırasında Ateş'in yanında bulunan S.B. ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık M.E.A., duruşma salonunda hazır bulunurken, tutuksuz sanık S.Ö. duruşmaya katılmadı. Mahkeme başkanı, sanıkların cep telefonu şifrelerinin temini için ABD'den bulunulan adli yardım talebine henüz yanıt gelmediğini ancak ek bilgi talebi geldiğini belirterek, tutuklu sanık A.'ya dosyanın bu aşamasında bir diyeceği olup olmadığını sordu. Sanık A., önceki beyanlarını tekrar ettiğini ifade ederek, "Tarafıma isnat edilen suçların asılsızlığını somut delillerle ispat ettim. Alnım ak, vicdanım rahat. Bu olayın hiçbir yerinde değilim. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

'ONLARIN DA EVLAT ACISIYLA YÜREKLERİ YANSIN'

Mahkeme başkanı ardından şikayetçilere söz verdi. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, "Vicdanınıza ve hukuka uygun bir karar vermenizi talep ediyorum" dedi. Ateş'in ablası Selma Ateş de mahkemeden adaletli bir karar vermelerini talep etti. Anne Saniye Ateş de "Hakimlerin hakimine havale ediyorum. Benim torunlarım babalarını bir daha göremeyecekler. Onların da evlat acısıyla yürekleri yansın" diye konuştu. Şikayetçi S.B. de adalete güvendiklerini söyledi.

SANIK ÇEP'İN DİNLENMESİNE KARAR VERİLDİ

Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Ö.'nün adli kontrol tedbirinin devamına, 'Tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanık D.Ç.'nin de duruşmada dinlenmesine karar verdi. Mahkeme heyeti ayrıca dönemin cinayet büro amiri A. hakkında yurt dışı çıkış yasağı adli kontrolü ile tahliyesine karar verdi. Duruşma 26 Haziran'a ertelendi.

DHA