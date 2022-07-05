Şişli'de inşaatta toprak kayması: 2 kişi yaralandı

Şişli'de, inşaat çalışması sırasındaki kayma sonucu, iki işçi beline kadar toprak içinde kaldı. İşçiler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, saat 19.00 sıralarında, Halide Edip Adıvar Mahallesi Alaattin Elmas Sokak'taki inşaat alanında meydana geldi. İnşaatın temel çalışması sırasında, bilinmeyen nedenle toprak kayması meydana geldi. Bu sırada inşaatın temelinde çalışan iki işçi, beline kadar toprak içinde kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İşçiler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, olaya ilişkin araştırma başlattı. (DHA)