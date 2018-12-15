Bankaya ödediği o parayı söke söke geri aldı !
Bankaya ödediği o parayı söke söke geri aldı !
Bakan açıkladı: 2019'da 16,1 milyar liralık destek verilecek
Bakan açıkladı: 2019'da 16,1 milyar liralık destek verilecek
''Başörtülü bu sektörde çalışamaz'' sözlerine suç duyurusu
''Başörtülü bu sektörde çalışamaz'' sözlerine suç duyurusu
Bursa'da 3,8 büyüklüğünde deprem
Bursa'da 3,8 büyüklüğünde deprem
Ne Google ne de Apple! Türk liseli öğrenciler geliştirdi !
Ne Google ne de Apple! Türk liseli öğrenciler geliştirdi !
İnternet üzerinden ayda 15 bin lira kazanıyorlar
İnternet üzerinden ayda 15 bin lira kazanıyorlar
Köpeğin havladığı kuyudan bakın ne çıktı
Köpeğin havladığı kuyudan bakın ne çıktı
İnternetten alışverişte yeni dönem başladı
İnternetten alışverişte yeni dönem başladı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 15 Aralık 2018 11:27

Siste zincirleme kaza: 7 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sisli havada, yolcu otobüsü, servis minibüsü ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

Siste zincirleme kaza: 7 yaralı
A+ A-

Kaza, sabah saatlerinde Ankara-İnegöl karayolu, İnegöl Mobilya Sanayi Işıklı Kavşağı’nda meydana geldi.

Ankara'dan İnegöl'e giden Star Batman firmasına ait Bayram M. (55) yönetimindeki yolcu otobüsü, sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda, kırmızı ışıkta bekleyen Faruk B. (26) yönetimindeki servis minibüsüne çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan minibüs de önünde duran Fevzi İ. (42) yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada, servis minibüsünün sürücü Faruk B. ile araçtaki işçilerden Anıl E. (24), Zeynep Ş. (19), Songül Ş. (15), Ömer D. (80), Esra D. (19), Sevim B. (48) yaralandı.

Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

bursa , trafik kazası , inegöl , kaza
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM