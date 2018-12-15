Siste zincirleme kaza: 7 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Ankara-İnegöl karayolu, İnegöl Mobilya Sanayi Işıklı Kavşağı’nda meydana geldi.
Ankara'dan İnegöl'e giden Star Batman firmasına ait Bayram M. (55) yönetimindeki yolcu otobüsü, sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda, kırmızı ışıkta bekleyen Faruk B. (26) yönetimindeki servis minibüsüne çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle savrulan minibüs de önünde duran Fevzi İ. (42) yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada, servis minibüsünün sürücü Faruk B. ile araçtaki işçilerden Anıl E. (24), Zeynep Ş. (19), Songül Ş. (15), Ömer D. (80), Esra D. (19), Sevim B. (48) yaralandı.
Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.