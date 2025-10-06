Skandal! 16 yaşındaki çocuğun karın ağrısı doğum sancısı çıktı

Zonguldak'ta karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 16 yaşındaki çocuk, doğum yaptı. Durumu öğrenen annesi baygınlık geçirirken, çocuk ile dünyaya getirdiği bebek devlet korumasına alındı.

Çaycuma ilçesinde sabah saatlerinde G.N.Ü. annesi ile birlikte karın ağrısı şikayetiyle Çaycuma Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne başvurdu. Yapılan kontrolde G.N.Ü.’nün doğum yaptığı tespit edilip doğuma alındı. Durum karşısında fenalaşan annesi baygınlık geçirdi. Sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getiren G.N.Ü. tedavi altına alınıp, polise haber verildi.

Bebeğin babasını gizledi

Kız çocuğunun, ilk ifadesinde kimseyle birliktelik yaşamadığını söyleyerek bebeğin babasını gizlediği belirtildi. Sağlık durumları iyi olduğu belirtilen kız ile bebeği, devlet korumasına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA