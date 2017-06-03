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  4. 03 Haziran 2017 14:32

Sobadan ölüm sızdı: 2 ölü!

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı karı-koca hayatını kaybetti.

Sobadan ölüm sızdı: 2 ölü!
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Edinile bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeni Mahalle Erengül Sokak’ta ikamet eden Hüseyin (85) ve Döndü Sertkaya’dan (82) haber alamayan çocukları Hasan Sertkaya, anne ve babasının kaldığı eve gitti.

Evden ses gelmemesi üzerine Sertkaya, kapıyı kırarak girdiği evde odada anne ve babasını hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince yapılan incelemede yaşlı karı-kocanın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından karı-kocanın cenazeleri otopsi yapılmak üzere Eskipazar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İHA

ölüm , gaz , zehirlenme , soba , karabük