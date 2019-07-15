Şok sözler: ''Bana gelecek kızlar iç çamaşırı giymesin''

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü içerisinde yer almış mağdur ve itirafçılar örgüt elebaşı Oktar’ın sapıklığının hangi boyutlara ulaştığını gözler önüne serdi. Korkunç İtiraflarla dolu ifadelere göre pedofili eğilimleri olan Oktar, yaş ve cinsiyet farketmeksizin örgüte üye kazandırılması talimatını verdi. Örgüt üyesi kızları tehdit edip zorla cinsel ilişkiye giren Oktar’ın ayakkabısını dışarı çıkmadan fön makinesiyle ısıttıracak derecede bir insan olduğu ortaya çıktı.

Suç örgütü elebaşı Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 226 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın örgüt üyeliğine kazandırdığı çocuk yaşta kızlar olmak üzere çok sayıda kadına cinsel istismara varan eylemler gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Soruşturmada İstanbul Mali Şube ekiplerine ifade veren müşteki ve tanıklar Oktar'ın sapıklığını gün yüzüne çıkardı. Bu isimlerden bir tanesi olan müşteki D.A. verdiği ifadede, 6-7 yaşlarında örgütle tanıştığını söyleyerek, annesiyle yaptığı görüşmeleri Oktar veya örgütün bir evinde gerçekleştiğini söyledi.

D.A. annesi Z.Y.'ın kendisine, 'Didem Ürer senin teyzen aramızdaki en imanlımız odur, onun sözünden çıkma' şeklinde öğüt verdiğini aktardı. İşte Aktunç'un ifadesinden ayrıntılar:

"Oktar'ın karşısına çıkacağım zaman temiz olmam kesinlikle duş almam söylenirdi. Oktar karşısında çok rahat olmamı hiçbir şekilde çekinmemem söylendi.

'NABZIMA BAKIP TACİZ EDERDİ'

"Oktar 6 yaşımdan 17 yaşına kadar her görüşmemde benimle evleneceğini söyledi. Her gidişimde ayağa kalk dön bakayım ne kadar büyümüşsün. Gel kucağıma otur bir nabzına bakayım deyip taciz eder, bana sarılır kendince öperdi. Tacizleri en yoğun 15 yaşına girince devam etti."

'KADIN ÇOCUK FARKETMEZ GETİRİN'

İtirafçı örgüt üyelerinen B.K. ise Oktar'ın pedofili eğiliminin olduğunu söyledi. B.K., "Örgütün yurt dışı ayağı olan İbrahim Tuncer yurt dışında kızlarla çektirdiği fotoğrafları Oktar'a gösterirdi. Oktar'ın beğendiği kişiler kadın çocuk fark etmeden Türkiye'ye getirilerek Oktar'a götürülürdü. Oktar bizzat, 'normalde kız çocuğu 7-8 yaşından itibaren cinsel ilişki yapabilir. Bu kızlar körpe olurlar' demişti" ifadelerini kullandı.

"YAŞLARI FARK ETMEKSİZİN KIZ GETİRMEMİ İSTEDİ"

Mağdur E.H.K.:

"18 yaşında bir defasında orada iken abisinin kızları taciz ettiğini gördüm. Stüdyoda bulunan banyoya giren herkes orada Adnan Oktar tarafından istisnasız bir şekilde taciz edilir. Oktar benden birçok defa okuldan yaşları fark etmeksizin kız getirmemi istedi. Genelde 17-19 yaşında isterdi. Sistematik olarak beni çocuk yaşlarımdan itibaren taciz eden Oktar'dan şikayetçiyim."

'BANA GELECEK KIZLAR İÇ ÇAMAŞIRI GİYMESİN'

İtirafçı isimlerden bir tanesi olan R.E. ise ifadesinde şu ifadeleri kullandı:

"Adnan Oktar bir gün, 'Lan pezevenkler onca okula gidiyorsunuz. Hep kendinize çalışıyorsunuz. Gelen giden yok. Elinizin altındakileri çıkarın' dedi. Miray isimli bir kızla sevgili olduk yüzeysel cinsel ilişki yaşadık. Daha sonra onu Oktar'a götürdüm. Kızlardan dekolte giymelerini istedim çünkü Oktar'a gidecek kızlarla ilgili Oktar bana, 'Bana gelecek kızlar iç çamaşırsız ve dekolteli olsun' derdi.

TEHDİTLE CİNSEL İLİŞKİYE SOKARDI

Etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olan şüpheli B.B. da Oktar'ın kendisini 18 yaşında cariye olarak aldığını söyledi. Bayraktar ifadesine şöyle devam etti:

"Oktar turnike sistemi hakkında, 'Kızların nefisleri ezilip itaat etmeleri için bu şart. Burunlarının sürtmesi gerek. Cinsel ilişkiye doyup akılları kalmasın diye yapmaları gerek' derdi. Kadınları tehdit eder ve birçok kişi ile ilişkiye sokardı. Ben ilk aylarda çok sayıda turnike denen rezalete maruz kaldım."