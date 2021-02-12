Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin genelge yayınlandı.



Yasaktan muaf tutulan iş yerleri arasına çiçekçilerin de eklendiği genelgede şu ifadelere yer verildi:

"Hafta sonlarına yönelik uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması bugün saat 21:00’de başlayıp Pazartesi sabah 05.00’de sonlanacaktır. Bakanlığımızca daha önce çıkarılan Genelgelerle; sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler bugün saat 20.00’ye kadar, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacaktır. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebileceklerdir. Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri ise bugün saat 20.00’ye kadar paket servis+ gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek olup bu iş yerleri Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebileceklerdir"

Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacağının belirtildiği genelgede online sipariş firmalarının da Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecekleri ifade edildi.



Vatandaşların ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidip gelebileceklerinin altı çizilirken, sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı düşüncesiyle temel ihtiyaç malzemesi temini amacıyla fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerlerinde yoğunluğa sebep olunmaması gerektiği uyarısı yapıldı.

Ayrıca vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı saat olan 21.00’den önce evlerinde olacak şekilde hareket etmeleri, başta büyükşehirler olmak üzere trafikte oluşabilecek yoğunluklar göz önünde tutarak gerekli tedbirleri almaları belirtildi.