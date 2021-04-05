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Sokak ortasında eşini, çocuğunun gözleri önünde dövdü!

Samsun'da sokak ortasında darp edilen kadın skandalı hafızalarda tazeliğini korurken bir skandal olay da İstanbul'da yaşandı. Küçükçekmece’de bir kişi ağlayan çocuğuna aldırış etmeden eşini sokak ortasında darbetti. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Samsun'da 3 yıl önce boşandığı eski eşi E.M.'ye (24) sokak ortasında saldırıp, 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde tekme tokat döven İbrahim Z. (27)'ın görüntüleri hafızalarda tazeliğini korurken bir skandal da İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde gerçekleşti.

Gece saatlerinde Küçükçekmece Yeşilova Mahallesinde yaşanan olayda bir kişi eşini, sokak ortasında ağlayan çocuğuna aldırış etmeden darbetti.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Çocuğun ağlama seslerini duyan vatandaşlar tepki gösterirken, eşini darbetmeye devam edip, evine götürdü.

Yaşanan dehşet anlarını ise bir vatandaş, cep telefonu kamerası ile kaydetti. Görüntülere kocanın eşine yumruk atması ve kafasından tutup, itmesi yansıdı.

Etiketler küçükçekmece dayak şiddet istanbul kadına şiddet
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