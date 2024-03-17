Sokak ortasında eski sevgili cinayeti: 7 aylık evli kadını katletti!

Türkiye yine bir kadın cinayetiyle beyninden vuruldu. Kocaeli'nde 7 aylık evli olduğu öğrenilen 25 yaşındaki bir kadın eski sevgilisi tarafından güpegündüz sokak ortasında katledildi.

Kocaeli'de dün sabah işe giderken kimliği belirsiz şüphelinin tabancayla başından vurduğu 7 aylık evli G.E. (25), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

G.E. eşi Y.E., "En son iftarda gördüm. Sabah 'İşe gidiyorum' diye masaj attı sonra polis aradı" dedi.

Olay, saat 07.00 sıralarında, Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Halı Saha Sokak'ta meydana geldi. İşe gitmek için evden çıkan G.E., plakası alınamayan araçtan inen kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vuruldu.

G.E.'e 3 el ateş eden şüpheli, kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarıyla bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlıkçıların kontrollerinde başından vurulduğu anlaşılan G.E., ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

G.E., doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, 7 ay önce evlendiği öğrenilen G.E.'in cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

Eski erkek arkadaşı aranıyor

Polis ekiplerinin çalışmalarında, G.E.'i öldüren şüphelinin takıntılı eski erkek arkadaşı M.T. olduğu tespit edildi. Şüphelinin, yaklaşık 1 hafta önce Gebze'deki bir lojistik firmasında işe başlayan G.E.'i takip ederek eve giriş ve çıkış saatlerini öğrendiği, olay günü ise bir hafif ticari araçla İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinden gelerek evinin önünde G.E. Esen'in çıkmasını beklediği sonra da olayı gerçekleştirdiği belirtildi. Ekiplerin kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmaları devam ediyor.

Şüpheli M.T. ile, G.E. Esen'in birkaç yıl önce tanıştığı, bir süre arkadaşlık yaptıktan sonra ayrıldıkları belirtildi. İddiaya göre, M.T.'nin, G.E.'in 7 ay önce yaptığı evliliği kabullenemediği, takıntı haline getirip, genç kadını öldürdüğü öğrenildi.

Gözyaşları içinde toprağa verildi

G.E.nin cenazesi bugün kara yolu ile baba ocağı Erzurum'un Oltu ilçesinin kırsal Dutlu Mahallesi'ne getirildi. Köy meydanında ikindi vakti kılınan cenaze törenine genç kızın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazı sonrası G.E., gözyaşları arasında köy mezarlığına defnedildi. Cenaze töreninde genç kızın anne ve babası güçlükle ayakta durabildi.

"İşe gidiyorum' diye masaj attı sonra polis aradı"

Eşini son olarak sahurda gördüğünü söyleyen Y.E. (28), "Eşimi en son sahurda gördüm. Ben işe gittim. Saat 7'de bana cep telefonu ile 'Evden çıktım işe gidiyorum' diye mesaj attı. Sonra polis aradı. Çok üzgünüm. Tek isteğim katilin biran evvel yakalanması" diye konuştu.

Genç kızın yakınları ise cinayet şüphelisinin 5 yıl önce aynı iş yerinde çalışırken G.E.’a ilgi gösteren kişi olabileceğini belirtti. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

DHA