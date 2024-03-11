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Sokak ortasında kadına şiddete meydan dayağı

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Van'da sokak ortasında eşini bıçaklayan şahıs çevredeki vatandaşların hedefi olurken saldırganı linç edilmekten polis ekipleri kurtardı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan İskele Caddesi'nde İskele Caddesi'nde dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda bir şahıs tartışma sonrası, eşi olduğu ileri sürülen Z.Ş. (33) isimli kadını defalarca bıçakladı.

Van'da sokak ortasında eşini bıçaklayan şahıs çevredeki vatandaşların hedefi olurken saldırganı linç edilmekten polis ekipleri kurtardı.

Yaralı Z.Ş., haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Z.Ş.'nin yoğun bakım servisinde tedavisinin devam edildiği öğrenildi.

Van'da sokak ortasında eşini bıçaklayan şahıs çevredeki vatandaşların hedefi olurken saldırganı linç edilmekten polis ekipleri kurtardı.

Öte yandan, olay sonrası saldırgan vatandaşlar tarafından linç edilmeye başlandı. Polislerin müdahalesiyle linç edilmekten kurtarılan şüpheli, emniyete götürüldü.

İHA

Etiketler Van iskele ipekyolu kadına şiddet eşini bıçakladı linç dayak
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