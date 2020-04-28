SON DAKİKA
KORONAVİRÜSTEN CAN KAYBI 2 BİN 992'YE YÜKSELDİ !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 28 Nisan 2020 18:36

Sokak ortasında silahlı çatışma: 2 ölü

Hatay'ın Payas ilçesinde iki grup arasında sokak ortasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Sokak ortasında silahlı çatışma: 2 ölü
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Hatay Payas ilçe merkezinde bulunan Atatürk Parkı yanında meydana gelen olayda, aralarında alacak verecek husumeti bulunduğu belirlenen kişiler arasında silahlı kavga çıktı. Olayda E.A.(34), M.A. (40), K.K. (34) ile M.K. (40) silahlarla birbirine ateş etti.

Çıkan silahlı kavganın haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada E.A. ile M.K. hayatını kaybederken, K.K., M.A. ile bir iş yerinde güvenlik personeli olarak çalışan A.D. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
çatışma , ölü , hatay
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM