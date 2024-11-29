Sokak ortasında taksiciye ''taciz'' dayağı

Düzce'de 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği öne sürülen taksi şoförü, 2 kişi tarafından darbedildi.

Olay, öğle saatlerinde kent merkezindeki bir taksi durağında meydana geldi. İddiaya göre taksici O.A., aracına binen 14 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz etti. Çocuk, durumu babasına anlattı. Çocuğun babası da taksi durağına gelip, O.A. ile tartıştı. Tartışmayı duyan 2 kişi, taksiciyi darbetti; o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. O. A., kendisini dövenlerin elinden kaçıp kurtulurken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edildi. O. A. sığındığı bir iş yerinde gözaltına alındı, diğer 2 kişi de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

DHA