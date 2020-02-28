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  4. 28 Şubat 2020 21:10

Soma’da maden ocağında patlama! Yaralılar var

Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden işletmesinde basınçlı hava hattında meydana gelen patlamada ortama saçılan taş, toprak ve kömür parçalarına maruz kalan 4 kişi yaralandı.

Soma’da maden ocağında patlama! Yaralılar var
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Alınan bilgilere göre, özel bir maden işletmesindeki basınçlı hava hattında patlama meydana geldi. Patlama sonucu zeminde bulunan ve basınçlı havanın teması ile birlikte ortama saçılan taş, toprak ve kömür parçalarına maruz kalan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar tedavileri yapılmak üzere Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından 2 işçinin Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine sevk edildiği, 2 işçi işçinin ise taburcu edildiği öğrenildi.

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