Sosyal medya linci öldürdü

İstanbul Avcılar'da iddiaya göre teknesinden denize atık boşaltırken görüntülenen ve sosyal medyada paylaşılan balıkçı Ö.K., hakkında yazılan yorumları okurken kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Avcılar, İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) iskelesi yanında iddiaya göre teknesinden atık boşaltan Ö.K., sahildeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Görüntüler daha sonra sosyal medyadaki bir sayfaya gönderildi. Görüntü, sayfada "Denize yağ boşalttı. Bu ne rahatlık" notu ile paylaşıldı.

Kısa sürede yayılan görüntü üzerine iddiaya göre, Sahil Güvenlik Ö.K.'ya cezai işlem uyguladı.

Görüntülerinin altına yazılan yorumları ve hakaretleri okuyan K. fenalaşarak kalp krizi geçirdi.

Avcılar'da bir hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan K. tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Balıkçı Ö.K.'nın cenazesi yakınları ve arkadaşları tarafından Hacı Osman Ağa Camisi'nde Avcılar Kaymakamı Kemal İnan'ın da katıldığı namazın ardından toprağa verildi.

"KESİNLİKLE DENİZE YAĞ BASMADI, BU KADAR NET"

Arkadaşları, Ö.K.'nın denize iddia edildiği gibi yağ basmadığını savundu.

Kaydedilen görüntülerin ardından "Linç operasyonu" yapıldığını ileri süren Y.B., bu teknelerin genellikle kestane ağacından yapıldığını belirterek "Su teknede beklediğinde siyah renk alır. Normalde bu suyu basmaması gerek. Bu doğru. Ama görüntü sayfaya düştüğü zaman yapılan yorumlar, edilen küfürler bu arkadaşı bu duruma getirdi. Akşam üzüntüden, kızgınlıktan olduğu yerde aort damarı patladı arkadaşın. Sahil Güvenlik zaten gelmiş işlemini yapmış, cezasını kesmiş. Sosyal medyadan küfür etmek ne demek? Arkadaşın yaptığı yanlış; denize sintine basılmıyor, doğru. Ama yağ değil, yağmur suyunu basıyor. Renginin siyah olması da kayığın malzemesinin kestaneden yapılmış olmasından." dedi.

"SOSYAL MEDYADA LİNÇ BAŞLIYOR, ZATEN RAHATSIZDI"

K.'yı yakından tanıyan arkadaşı H.S., "Kafede oturup kamera kaydını yapan arkadaş, bunu yayıyor. Bu çocuğun üstüne gelmeleri için de elinden geleni ardına koymuyor. Bu çocuğa ceza kesiliyor. Ceza kesilmesi bir şey değil. Sosyal medyada linç başlıyor, zaten rahatsızdı. Yüksek tansiyonu vardı. Akşam da kriz geçiriyor. Hastaneye kaldırılıyor. Maalesef ikinci ameliyattan çıkamıyor, masada kalıyor." ifadelerini kullandı.

DHA