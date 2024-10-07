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Sosyal medyada canlı yayında ölüm tehdidi

Sosyal medyada canlı yayında ölüm tehdidi
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Sosyal medyada karavan hayatı ve doğa sporları üzerine içerikler üreten Tamer K., canlı yayında takipçisi tarafından ölüm tehdidi aldı.

Sosyal medya üzerinden karavan hayatı ve doğa sporları üzerine yayınlar yapan Tamer K.’nun sosyal medyada gerçekleştirdiği canlı yayın sırasında, takipçisi C.A. ağır hakaret ve tehditlerde bulundu. C.A.'nın kullandığı ifadeler arasında, "Şimdi ben seni öldürmez miyim? Kafanı gözünü kırarım! Kemiklerini kıracağım, seni öldüreceğim" gibi şok edici tehditler yer aldı. Tamer K., yaşanan olay sonrası şok yaşadı ve vakit kaybetmeden hukuki yollara başvurdu.

Savcılık soruşturma başlattı

Tamer K.’nun sunduğu deliller ve canlı yayın kayıtları savcılık tarafından incelendi. Şüpheli C.A., ifadesinde suçlamaları kabul ederek pişman olduğunu belirtti. Ancak savcılık, delillerin yeterli olduğunu ve şüphelinin üzerine atılı suçları işlediğine dair yeterli kanıt bulunduğunu açıkladı.

7 yıl 7 aya kadar hapis cezası talebi

Savcılık, taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığını belirterek C.A. hakkında "Zincirleme Hakaret" ve "Zincirleme Tehdit" suçlarından 7 yıl 7 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açtı. Tamer K.'na yönelik bu tehditler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve dava süreci merakla bekleniyor.

Etiketler iş insanı sosyal medya paylaşım ölüm tehdidi
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