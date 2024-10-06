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Sosyal medyada infial yaratan ''şantaj'' videosu: Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi

Sosyal medyada infial yaratan ''şantaj'' videosu: Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi
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Sosyal medyada paylaşılan ''şantaj'' videosu infial yarattı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, söz konusu videonun kurgu olduğunu, E.N.B. adındaki çocuğun psikolog eşliğinde ifadesinin alındığını belirtti.

Sosyal medyada gündem olan Discord uygulamasındaki provakatif ve kendine zarar vermeyi teşvik eden yayınlara ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Yerlikaya, sosyal medyada yayılan bir kız çocuğunun bir grup tarafından tehdit edilerek kendisine zarar vermeye zorlandığı videonun kurgu olduğunu aktardı. 

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Siber Daire Başkanlığımız bir kız çocuğunun sosyal medyadaki “Bir Program” üzerinden tehdit edildiğine dair paylaşılan videodaki görüntüleri incelemiştir.

Yapılan incelemede videonun kurgu olduğu belirlenmiştir. İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz, E.N.B. adlı çocuğu adresinde muhafaza altına alınmıştır. İfade işlemleri psikolog eşliğinde Cumhuriyet Savcısı tarafından gerçekleştirilecektir.

E.N.B. adlı çocuğun “tehdit ve şantaja maruz kaldığı” sözde görüntüleri, “Halkı yanıltıcı şekilde internet üzerinden yayınlayan ve dezenformasyon” yapan T.D. adlı 18 yaşındaki şahıs ise Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından gözaltına alınmıştır.

Aziz Milletimizi sosyal medya üzerinden yapılan provakatif paylaşımlara, algı çalışmalarına karşı bir kez daha uyarmak istiyorum.

Siber devriyelerimiz, sosyal medya üzerinden provakatif paylaşımlarda bulunan, algı çalışması yürüten, halkımız arasında kin ve düşmanlık tohumları ekmeye çalışanların her an ensesindedir. Bu tür paylaşım yapanları tek tek yakalayacağız!"

Etiketler sosyal medya discord şantaj kurgu içişleri bakanı ali yerlikaya
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