Sosyal medyada terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı'na yönelik 1 Ekim'de gerçekleşen bombalı saldırıya ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşımlarla ilgili soruşturmada 23 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TBMM'nin yeni yasama yılının açıldığı 1 Ekim'de İçişleri Bakanlığı'na yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırının ardından sosyal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında 14 ilde 23 şüphelinin tespit edildiği ve gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"01.10.2023 tarihinde İçişleri Bakanlığına PKK/KCK/PYD/YPG mensubu teröristler tarafından yapılan terör saldırı sonrasında, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen talimatlara istinaden yapılan çalışmalar sonucunda, terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 23 şüphelinin 14 ilde bugünden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir."