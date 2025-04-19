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Sosyal medyada yayınladığı motosiklet videosu yüzünden 34 bin TL ceza kesildi

Sosyal medyada yayınladığı motosiklet videosu yüzünden 34 bin TL ceza kesildi
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Isparta’da motosikletiyle akrobatik hareketler yapan sürücünün görüntüleri sosyal medyada yayılınca emniyet ekipleri sürücüye 34 bin 389 TL idari para cezası kesti.

Isparta’da 15 Nisan günü plakasız bir motosikletle trafik güvenliğini tehlikeye atacak şekilde akrobatik hareketler yapan bir şahsın görüntüleri sosyal medyada yayıldı. Kısa sürede dikkat çeken görüntüler üzerine çalışma başlatan Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsın kimliğini ve motosikletin plakasını tespit etti. Yapılan tespitin ardından Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerine istinaden araç sahibine toplam 34 bin 389 TL idari para cezası uygulandı.

İHA

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Etiketler trafik cezası sürücü motosiklet motosiklet sürücüsü trafik polisi
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