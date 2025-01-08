Sosyal medyada yine sahte ilan vurgunu

Mersin'de, sosyal medya üzerinden sahte ilanlar vererek vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 şahsın sosyal medya üzerinden ikinci el eşya satışına yönelik sahte ilanlar vererek, ağına düşürdüğü vatandaşları dolandırdığı ve bu yolla haksız kazanç elde ettiğini tespit etti.

Şüphenin yakalanması amacıyla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, merkez Yenişehir ilçesinde şüpheli şahsı gözaltına aldı. Operasyon düzenlenen adreste arama yapan ekipler, 3 cep telefonu ile 3 sim karta el koydu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

İHA