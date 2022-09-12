Sosyal medyadaki bu paylaşım olay oldu: ''Özel jetimi gönderiyorum, seni aldırıyorum''

TikTok'ta paylaşılan ve kendisini "yetimlerin hizmetkarı" olarak tanıtan bir kişinin, özel jet ile İstanbul'a geliş ve iniş anını paylaştığı anlar sosyal medyada olay oldu.halinde" dediği görüldü.

Kendisini ‘Yetimlerin hizmetkarı’ olarak tanıtan bir kişinin paylaşımı gündem oldu. Videoda M.O.'ın özel bir jetle İstanbul'a geliş ve iniş anını paylaştığı görüldü. Görüntülerde "Özel jetimi gönderiyorum, seni aldırıyorum" diyen M.O.'ın "Cuma namazını Allah izin verirse Ayasofya'da kılacağız kardeşlerim" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabında, yaptığı yayınlarda kendisini 'Yetimlerin hizmetkarı' M.O. Hoca olarak tanıtan M.O., özel bir şirkete ait olduğu düşünülen özel bir jetle İstanbul'a geliş ve iniş anını canlı yayın açarak duyurdu. M.O., video esnasında Atatürk Havalimanı'na iniş yapacağını ve cuma namazını Ayasofya'da kılacağını söyledi.

"ÖZEL JETİMİ GÖNDERİYORUM, SENİ ALDIRIYORUM"

M.O., yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Atıf Abi evet kendisini özlediğimi söyledim. Hocam ben de seni özledim. Özel jetimi gönderiyorum, seni aldırıyorum. Allah'ın izniyle şu anda jet hareket halinde. Birazdan uçuşumuz Allah'ın izniyle gerçekleşecek. Bir saat 10 dakika sonra İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olacağım. Cuma namazını Allah izin verirse Ayasofya'da kılacağız kardeşlerim."

M.O., jetten indiği anları kayıt altına aldığı videosunda ise jet firmasının reklamını yaptı.