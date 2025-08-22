Sosyal medyadaki damat adayı vurguncu çıktı

Muğla'da sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kadını evlilik vaadiyle toplam 2,5 milyon lira dolandırdığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan D.C. adlı kadın, sosyal medya üzerinden O.A. ile tanıştı. O.A. ile bir süre görüşen D.C., evlilik kararı aldıklarını belirterek, kendisine farklı zamanlarda 2,5 milyon lira gönderdiğini söyledi.

Kendisini ‘özel harekat polisi’ olarak tanıtan O.A.'ın telefonlarını açmaması sonrası dolandırıldığını anlayan D.C., polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, O.A.'ın yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler tarafından O.A.'da gözaltına alınan şüpheli, Muğla'ya getirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.(DHA)

İHA