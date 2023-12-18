Sosyal medyadaki ''drift şov'' pahalıya mal oldu

İstanbul Sarıyer'de cadde ortasında drift yapan ve onları cep telefonu ile kaydederek sosyal medyada paylaşan trafik magandasına 20 bin 778 lira ceza kesildi.

İstanbul Sarıyer'deki Eski Kilyos Caddesi ile Taşkıran Caddesi Havantepe mevkiinde, dün saat 12.30 sıralarında iki caddenin kesişiminde dirft yapan sürücü, bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından otomobil sürücüsünün E.Y. olduğu belirlendi.

Ekipler tarafından yakalanan E.Y.'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Drift yapmak' ve 'Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde ve saygısızca araç kullanmak', maddelerinden toplamda 20 bin 778 lira ceza yazıldı.

E.Y.'ye ayrıca 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' maddesinden adli işlem başlatıldı.

DHA