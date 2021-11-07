  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Sosyal medyadaki PKK paylaşımına tutuklama

Sosyal medyadaki PKK paylaşımına tutuklama

Sosyal medyadaki PKK paylaşımına tutuklama

Elazığ Fırat Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü araştırma görevlisi olduğu tespit edilen isim sosyal medya hesabında PKK propagandası yapması sebebiyle tutuklandı.

Sosyal medyada yaptığı 'Eylül Devrimi tüm Kürtlere kutlu olsun. Yaşasın Kürdistan' paylaşımı sebebiyle rektörlük tarafından açığa alınan Fırat Üniversitesi araştırma görevlisi zanlı cuma sabah saatlerinde gözaltına alındı.     

Gazete Duvar'dan Ardıl Batmaz'ın haberine göre; Emniyetteki işlemleri dün tamamlanan zanlı, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlı, "örgüt propagandası yaptığı" sebebiyle tutuklandı.

Etiketler pkk terör terörist propaganda
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Etek boyu ölçen hakimin cezası bu oldu
TBB'de Metin Feyzioğlu'nun ilk rakibi belli oldu
Aslı Enver'in tekne tatilinden paylaştığı pozları olay oldu
Yargı Erdoğan’ın diplomasıyla ilgili başvuruyla ilgili kararını verdi
Genç kızlara taş çıkartıyor: Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel yine gündemde
Ayak okşama görüntüleri ile gündeme gelen Hande Sarıoğlu'nun liseli konsepti yine olay oldu
Cübbeli Ahmet: ''Beni satsalar beş para etmem''
Türkiye'de koronavirüs için kullanılan ilaçlarda skandal iddia
Göbeklitepe'yi keşfeden Klaus Schmidt'in eşi saldırıya uğradı
Bu pozlardan sonra kim inanır Defne Samyeli'nin hem 49 yaşında hem de 2 çocuk annesi olduğuna...