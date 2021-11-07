Sosyal medyadaki PKK paylaşımına tutuklama

Etek boyu ölçen hakimin cezası bu oldu

Yargı Erdoğan’ın diplomasıyla ilgili başvuruyla ilgili kararını verdi

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Cübbeli Ahmet: ''Beni satsalar beş para etmem''

Bu pozlardan sonra kim inanır Defne Samyeli'nin hem 49 yaşında hem de 2 çocuk annesi olduğuna...