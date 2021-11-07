Sosyal medyadaki PKK paylaşımına tutuklama
Elazığ Fırat Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü araştırma görevlisi olduğu tespit edilen isim sosyal medya hesabında PKK propagandası yapması sebebiyle tutuklandı.
Sosyal medyada yaptığı 'Eylül Devrimi tüm Kürtlere kutlu olsun. Yaşasın Kürdistan' paylaşımı sebebiyle rektörlük tarafından açığa alınan Fırat Üniversitesi araştırma görevlisi zanlı cuma sabah saatlerinde gözaltına alındı.
Gazete Duvar'dan Ardıl Batmaz'ın haberine göre; Emniyetteki işlemleri dün tamamlanan zanlı, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlı, "örgüt propagandası yaptığı" sebebiyle tutuklandı.
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