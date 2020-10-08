Sosyal medyayı sallayan olay! Türk bayrağını aracının üzerine örttü

Meteorolojinin sağanak yağış ve dolu uyarısı sonrası vatandaşlar arabalarını karton, halı, branda gibi eşyalarla korumaya çalıştı. Sosyal medyada yer alan bir videoda ise bir vatandaşın arabasını doludan korumak için aracın üzerine Türk bayrağı sermesi tepkilere neden oldu.



Olayı videoya kaydeden vatandaş, duruma tepki gösterirken, "İlahiyat fakültesi bahçesinde Türk bayrağını arabanın üzerine örtüyorlar. Böyle örtemezsin izin vermiyorum" ifadelerini kullandı.

Duruma tepki gösteren İYİ Partili İlay Aksoy, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.



