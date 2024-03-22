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Staj yeri arayan liseli kıza iğrenç taciz

Staj yeri arayan liseli kıza iğrenç taciz
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Konya'da yaşanan iğrenç olayda, 15 yaşındaki liseli genç kız kendisine staj yeri ararken mali müşavir olduğu öğrenilen bir kişinin tacizine uğradı.

Konya Kız Meslek Lisesi'nde muhasebe finansman bölümünde okuyan Ç.G., 2022 yılının aralık ayında staj yeri ayarlamak için bir arkadaşının da staj yaptığı merkez Meram ilçesinde bulunan mali müşavirlik ofisine gitti.

Burada bir süre bekleyen Ç.G., daha sonra staj yeri ayarlayabileceğini söyleyen mali müşavir M.Ş'nin ofisine girdi. Sabah'ın haberine göre M.Ş., iddiaya göre burada oğlunun da arkadaşı olan genç kızı öptü ve ardından da üzerindeki kıyafetlerini açıp, cinsel saldırıda bulundu. Ç.G'nin durumu polise bildirmesi üzerine gözaltına alınan M.Ş. tutuklandı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen M.Ş'yi, Ç.G'nin savcılığa verdiği ses kaydı ele verdi. Genç kızın olay nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu ve kendisine neden böyle bir şey yaptığını sorması üzerine M.Ş., ses kaydı yolladı.

M.Ş., istismar ettiği genç kıza yolladığı mesajda, "Özür dilerim abim, bir anlık oldu. İstemeden oldu, bir daha olmaz zaten. Nefsime yenik düştüm. Sana yaptıklarımdan pişman oldum, hataydı, ne diyeceğimi bilemiyorum. Bir daha olmaz abim" ifadelerini kullandı.

Genç kız polise gideceğini söylemesi üzerine ise M.Ş'nin "Hiçbir şey yapamazsın, polise gidemezsin, odamdaki tüfeği gördün" dediği ileri sürüldü.

Yargılama aşamasında tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen M.Ş., ağır ceza mahkemesinde cezasında hiçbir indirim uygulanmadan 'cinsel taciz' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sabah Gazetesi

Etiketler cinsel istismar taciz liseli genç kız liseli stajı staj yeri arayan genç kız
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