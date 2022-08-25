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Sulama kanalına düşen çocuktan acı haber

Sulama kanalına düşen çocuktan acı haber

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde hayvanlarını köprüden geçirirken sulama kanalına düşürdüğü sopasını almaya çalışan 14 yaşındaki çocuk, suya düşüp öldü.

Şanlıurfa'da sabah saatlerinde kendilerine ait koyunları otlatmak için evden çıkan İsa İ., köprüden geçerken elindeki sopayı suya düşürdü.

İ., sopasını almak için eğildiği kanala düştü, bir süre sonra da akıntıya kapılıp gözden kayboldu.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi.

3 saatlik arama sonunda ekipler, İ.’nin cansız bedenini bulup sudan çıkardı.

İsa İ.’nin cenazesi, otopsi için Ceylanpınar Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

DHA

Etiketler şanlıurfa sulama kanalı
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