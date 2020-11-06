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  4. 06 Kasım 2020 17:10

Sümeyye 18, Mert 20 yaşındaydı... Kahreden haber!

Samsun'da refüje çarpan motosikletteki sürücü Mert Kaplan (20) ile arkasındaki Sümeyye Akyürek (18) hayatını kaybetti.

Sümeyye 18, Mert 20 yaşındaydı... Kahreden haber!
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Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Atakum ilçesi Balaç Mahallesi’nde meydana geldi. Mert Kaplan yönetimindeki motosiklet sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çarptı.

Devrilip sürüklenen motosikletin sürücüsü Mert Kaplan yaralanırken, arkasındaki Sümeyye Akyürek ise yaşamını yitirdi.

Gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Kaplan da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

DHA

trafik kazası , motosiklet , samsun
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