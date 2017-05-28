Şüpheli ölümün altından ihanet çıktı

Bir ihbarı değerlendiren Çan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri fırın işletmecisi Mehmet A.’yı, geçen 26 Mayıs’ta saat 23.00 sıralarında evinde ölü buldu. Kurbanın cesedi otopsi Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Buradaki otopsi sonucu Mehmet A.’nın bayıltılıp, boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Soruşturmayı derinleştiren polis, cinayet kurban gittiği belirlenen Mehmet A.’nın eşi Arzu D. A.’nın bir süreden bu yana besicilik yapan evli ve 3 çocuk babası Sefer Türkan ile aşk yaşadığı bilgisine ulaştı. Sefer T.’nin, olay gecesi de Mehmet A.’nın öldürüldüğü eve geldiği tespit edildi.

İlk eşinden iki çocuğu bulunan Arzu D.A. ve ilişkisi olduğu ileri sürülen Sefer T. şüpheli olarak gözaltına alındı. Arzu D.A. ve Sefer T. polisteki işlemlerinin ardından dün akşam sevk edildikleri adliyede tutuklandı.