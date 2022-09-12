Suriyeliler diş teknisyenini bıçakladı

Gaziantep'te Suriyeli bir grup ile ağız ve diş sağlığı kliniği çalışanları arasında park yüzünden kavga çıktı. Kavgada diş teknisyeni Hamit Y. (39), bıçaklanarak yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Eyüpoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Suriyeli bir grup, ağız ve diş sağlığı kliniği önüne otomobil park etti. Dışarı çıkan çalışanlar, gruptan araçlarını çekmelerine istedi. Çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, diş teknisyeni Hamit Y. bıçak darbesi ile yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Y., tedavi altına alındı. Y.'ın durumunun iyi olduğu belirtildi. Klinik sahiplerinin yakınları ise otomobile zarar verdi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

DHA