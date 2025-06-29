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  4. Tabancalı oyunun sonu korkunç oldu: Minik çocuk kendini vurdu

Tabancalı oyunun sonu korkunç oldu: Minik çocuk kendini vurdu

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Diyarbakır'da tarlada bulup oynadığı tabancanın ateş almasıyla kendini vuran 6 yaşındaki minik çocuk hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Çınar ilçesi kırsal Meydan Mahallesi’nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla tarlada oyun oynayan M.E.Ş. isimli erkek çocuğu, iddiaya göre, yakınlarının yabani hayvan saldırılarına karşı önlem amacıyla tarlaya bıraktığı tabancayı buldu.

Bir süre oyun oynayan M.E.Ş., tabancanın ateş almasıyla başından ağır yaralandı. Silah sesinin duyulması üzerine bölgeye gelen yakınları, çocuğu kanlar içinde buldu.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırılan M.E.Ş., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

M.E.Ş.’nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

DHA

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Etiketler diyarbakır çınar oyun tabanca silah minik çocuk Çocuk
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