Tabiat parkında kaybolan kadın Yörük çadırında bulundu

Mersin'de tabiat parkında kaybolan 40 yaşındaki kadın, Yörük çadırında sağ bulundu.

Merkez Mezitli ilçesinde yaşayan Sevgül B., iddiaya göre; dün akşam Kuyuluk Tabiat Parkı çevresinde kayboldu. B.'ı bulamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve AKUT Mersin ekipleri sevk edildi. Gece boyunca tabiat parkında yapılan çalışmalardan henüz sonuç alınamadı.

YÖRÜK ÇADIRINDA BULUNDU

Sevgül B., eski Mezitli Mahallesi'ndeki Yörük çadırında sağ bulundu. Kendi imkanlarıyla çadıra ulaştığı belirtilen B., tedbir amaçlı ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Durumu iyi olan B., işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

DHA