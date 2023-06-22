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Tacize uğrayan kadını korumak isterken öldürüldü

Tacize uğrayan kadını korumak isterken öldürüldü
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İstanbul Esenyurt'ta bir kadın tartıştığı kişiden kaçarak iş yerine sığındı. İş yeri sahibi M.A.T. ''Beni taciz ediyor, laf ediyor'' diyen kadına yardım etmek istedi. Kadının peşindeki A.G. ile tartışan M.A.T silahla vurularak öldürüldü.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi 1973. Sokakta meydana geldi. 

İddiaya göre, sevgili olduğu belirtilen ikili arasında sokakta tartışma çıktı. A.G.'nin şiddet uyguladığını öne süren kadın, tekstil işi yapan M.A.T.'nin iş yerine sığındı. Kadın, peşinden gelen A. G.'yi tanımadığın belirterek "Taciz ediyor, laf atıyor" dedi. M.A.T., kadının korumak için A.G. ile tartıştı. A.G. Birkaç dakika sonra geleceğini söyleyerek olay yerinden ayrıldı. Olay yerine arkadaşı S.B. ve abisi M.G. ile gelen A. G. yanında getirdiği silah ile tartıştığı M.A.T.'ye ateş etti.

Silahtan çıkan kurşunlardan biri M.A.T.'nin göğsüne isabet etti. Olaya müdahale etmek isteyen komşu esnaf Mısır uyruklu Z.A.A. bacağına isabet eden mermi iye yaralandı. Saldırganlar olay yerinden koşarak uzaklaştı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan M.A.T. yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin olay sonrası evlerini tespit ettiği şüphelilerden M.G. ile kardeşi A.G. yakalanarak gözaltına alındı. Cinayet silahı ise ekiplerin araması sonucu Turgut Özal Stadı yanında bulundu. Polis ekiplerinin diğer şüpheli S.B. için yakalama çalışması devam ediyor. O anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 

DHA

Etiketler istanbul laf atma kavgası esenyurt
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