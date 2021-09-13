Taksi durağında kardeşine kurşun yağdırdı

Ankara'da Serdar E. (45), aralarında husumet bulunan kardeşi mimar Ahmet E.'ye (43), babasının çalıştığı taksi durağında tabanca ile ateş etti. Ahmet E. olaydan yara almadan kurtulurken, yakalanan ağabeyi tutuklandı.

Olay, geçen hafta cuma akşamı Yenimahalle ilçesi Şentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Serdar E., alacak yüzünden uzun yıllardır konuşmadığı kardeşi Ahmet E.'nin, babasının çalıştığı taksi durağında olduğunu öğrendi. Serdar E., durağa gidip, kardeşinin üzerine doğru koşarak tabanca ile 6 el ateş etti. Kurşunlar, taksiye isabet ederken kaçan Ahmet E. yara almadan kurtuldu.

Serdar E., olayın ardından bölgeden kaçarken saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde Serdar E.'nin ateş etmesi, Ahmet E.'nin de panik içinde kurşunlardan kaçması yer aldı. Ahmet E.'nin şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınan Serdar E., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"ÖLDÜRECEĞİM DİYEREK KURŞUN YAĞDIRDI"

Ahmet E., telefonda yaptığı açıklamada, ağabeyi ile uzun yıllardır görüşmediğini belirterek, "Olaydan 40 dakika önce bir kişi yanıma gelerek, ağabeyim adına benden 20 bin lira istedi. Vermeyeceğimi söyleyince, beni tehdit etti. Kısa bir süre sonra gelen ağabeyim, 'seni öldüreceğim' diyerek, üzerime kurşun yağdırdı. Ben de panikle kaçmaya başladım. O sırada 6 el ateş etti. Olaydan yara almadan kurtuldum. Kendisinden şikayetçi oldum ve tutuklandı" ifadelerini kullandı.

DHA