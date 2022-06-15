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  4. Taksici, kadın yolcuya yumruk attı! Skandal görüntüler

Taksici, kadın yolcuya yumruk attı! Skandal görüntüler

İstanbul Esenyurt'ta duraktan çıktığı esnada taksimetreyi açtığı iddia edilen şoför, ücrete itiraz eden kadın yolcuya yumruk attı.

Olay, dün Esenyurt'ta yaşandı. İddialara göre evine taksi çağıran bir kadın, sürücünün taksimetreyi duraktan çıkarken açtığını fark etti. Bu duruma tepki gösteren yolcu ile şoför arasında sözlü tartışma başlarken, bununla da yetinmeyen taksici, yolculuğun bitiminde taksimetre göstergesinde yazan fiyatın üstünde bir ücret talep etti.

Bunun üzerine sinirlenen kadın ücreti ödemeyi reddederek araçtan inmek istedi fakat taksici, kadını indirmek yerine yumruk attı. Yaşanan o anlar ise yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA

Etiketler taksici kadın yolcu ücret
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